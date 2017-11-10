يحيى حميدان

تقيم اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة السلة محاضرة لشرح آخر التعديلات التي طرأت على قانون اللعبة للمدربين العاملين في الأندية، وذلك في الرابعة عصرا بمبنى اللجنة الأولمبية الكويتية بمنطقة حولي. ويقوم بإلقاء المحاضرة الحكم السابق والمحاضر الحالي محمد شديد، علما أن الاتحاد وجه الدعوة لكل الأندية لإبلاغ مدربيها الراغبين في الحضور.

وتمنى أمين سر اللجنة المؤقتة هيثم بارون من المدربين الحضور والاستفادة من هذه المحاضرة التي ستعود عليهم بالنفع في النهاية على أن ينقلوا كل ما هو جديد إلى اللاعبين ليكونوا على دراية بما طرأ من تعديلات على القانون الدولي.

وأشار بارون إلى أن الاتحاد يحرص على إقامة مثل هذه المناسبات لدعم وتطوير اللعبة بالصورة المطلوبة.