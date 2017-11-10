يحيى حميدان

خاض فريق الكرة بنادي الكويت تدريبه الأول في معسكره التدريبي الذي يقيمه حاليا في مدينة دبي الإماراتية بعد ان وصل إليها منذ يومين، وذلك لالتقاط الأنفاس والتجهيز للمرحلة المقبلة والتي تحتاج لمضاعفة التركيز خاصة مع دخول «الأبيض» لغمار بطولة كأس ولي العهد.

وسيكون معسكر الفريق الكويتاوي لمدة 10 أيام، على أن يخوض خلاله مباراتين تجريبيتين امام النصر السعودي اليوم وفريق إماراتي.

ويتدرب «الأبيض» في الفترة المسائية يوميا على ملعب نادي الوصل في زعبيل.

وشارك جميع اللاعبين في التدريب عدا طلال جازع الذي أكمل فترة علاجه في عيادة نادي الوصل، على أن يعاود التدريبات عقب شفائه بصورة تامة.