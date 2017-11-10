مبارك الخالدي

تتجه النية لدى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي إلى خوض مباريات بطولة كأس ولي العهد بتشكيلة مختلفة.

ويبدو المدرب محمد إبراهيم ومساعدوه بصدد اعتماد قائمة رئيسية أولية لخوض مواجهات كأس ولي العهد ومنها مباراة الافتتاح أمام فريق الصليبخات يوم 17 الجاري، حيث يشكل قوامها لاعبو الصف الثاني بقيادة لاعبي الخبرة في خط الوسط عبدالله الشمالي وعبدالعزيز السليمي إضافة الى زيد زكريا وعبدالمحسن التركماني واحمد يونس ومشاري الكندري وعبدالعزيز العوضي مع منح الفرصة للظهير عبدالله البلوشي.

وأوضح مصدر مقرب من الجهاز الفني أن إبراهيم أبدى اندهاشه من الأداء والروح الإيجابية العالية للاعبين أثناء مواجهة «الأخضر» أمام القادسية في كأس الاتحاد الثلاثاء الماضي رغم الخسارة 1-3، كما أوضح المصدر أن تألق لاعبي الصف الثاني وضع بعض اللاعبين الذين تم إشراكهم في مباريات القسم الأول من الدوري تحت الضغط ومنهم حمد العنزي والعاجي ابراهيما كيتا وطلال نايف.

وأشار إلى أن الجهازين الفني والإداري صرفا النظر وبشكل مؤقت عن بحث ملف اللاعبين المحترفين انتظارا للنتائج في البطولة.

وفي شأن متصل، يعود الأخضر إلى تدريباته المعتادة غدا بعد انتهاء فترة الراحة الممنوحة إلى اللاعبين والتي كانت لمدة 3 أيام.

ومن المقرر أن يخضع السليمي لبرنامج خاص لخفض الوزن ورفع معدل اللياقة البدنية ما يعزز توجهات المدرب إبراهيم في الاعتماد على اللاعب في المرحلة المقبلة.