يحيى حميدان

تجاوز القادسية عقبة منافسه كاظمة دون صعوبات بعدما هزمه بنتيجة 85-72 مساء أول من امس ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدور التمهيدي لبطولة دوري كرة السلة في صالة نادي الكويت والتي احتضنت لقاء آخر فاز خلاله الجهراء على العربي 92-58، في مباراة شهدت رفع تقرير بمشرف الفريق الخاسر محمد الدلال واللاعب سيد علي محمد بعد تماديهما في الاحتجاج على قرارات الحكام.

وفي صالة نادي الجهراء، تغلب الكويت على الشباب 78-39، وقدم الحكام تقريرا بلاعب الفريق الخاسر مشاري حسين وعليه سيتم إيقافه حسبما تراه لجنة المسابقات وشؤون اللاعبين، وحقق الصليبخات فوزه الأول وذلك على حساب التضامن 62-58.

وبالعودة الى مباراة القمة، قدم الفريق القدساوي أداء كبيرا طوال فترات المباراة، والتي تقدم خلالها على النحو التالي: (22-11)، (36-35)، (63-56)، (85-72)، وتألق لاعبو «الأصفر» في الشقين الدفاعي والهجومي واستطاعوا فرض أفضليتهم بصورة مبكرة، وتألق بشكل واضح منهم عبدالله سالمين في تسجيل النقاط، بالإضافة إلى معاونة زملائه.

قاد اللقاء الحكام سالم الهزاع ومحمد سبتي وعبدالرحمن الشمري.

وانفرد الجهراء بصدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة، متقدما على كاظمة والقادسية (13 نقطة)، ثم النصر (11)، والكويت والعربي (10)، واليرموك (8)، والساحل والشباب والصليبخات (7)، ويحتل التضامن، الذي لا يحظى بالاهتمام الإداري اللازم، المركز الحادي عشر والأخير برصيد 5 نقاط بهزيمته في جميع مبارياته الخمس التي خاضها.