يحيى حميدان

اتفقت إدارة فريق الكرة بنادي القادسية على خوض لقاء ودي أمام الساحل في الساعة الـ 6:30 مساء الاثنين المقبل، وتأتي ضمن استعدادات الطرفين لخوض غمار بطولة كأس ولي العهد التي ستنطلق في 17 الجاري.

وألغت إدارة «الأصفر» فكرة اقامة معسكر خارجي خلال الفترة الحالية لضيق الوقت، وفضل مدرب الفريق، الكرواتي داليبور ستاركيفيتش، إقامة مباراة ودية أمام الساحل لإبقاء اللاعبين على القدر المطلوب من الجاهزية.

إلى ذلك، قام أمين السر المساعد وعضو لجنة الكرة بالنادي حسن ابوالحسن وعضو اللجنة رفاعي الديحاني بزيارة الى الرئيس السابق للقادسية فواز الحساوي في منزله للتباحث حول وضع الفريق الكروي وما يحتاجه في الفترة المقبلة.

وتسربت بعض الأخبار عقب الاجتماع، والتي تفيد بعزم الحساوي على التكفل بصفقة محترف أجنبي على مستوى عال خلال الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، دعما منه لـ «الأصفر».

هذا، وعاود القادسية تدريباته مساء امس بعد الراحة التي منحها الجهازين الاداري والفني للاعبين عقب مباراة العربي (3-1) مساء الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية من كأس الاتحاد.