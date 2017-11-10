اختتمت في أبوظبي فعاليات دورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة في نسختها الثانية التي أقيمت برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ونظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية في حفل ختامي رائع بحضور الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، والفريق أول.م الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة.

وتقدم النواف في كلمته، خلال حفل الختام الذي أقيم في صالة أرينا، بالشكر والتقدير إلى الإمارات العربية المتحدة على استضافتها للدورة، معربا عن تقديره العميق للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعمه للدورة مما كان له عظيم الأثر في إنجاحها.

كما وجه الشكر والتقدير إلى الفريق سيف الشعفار وكيل الوزارة وإلى اللجنة العليا المنظمة للدورة وإلى شعب الإمارات الأصيل على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، معربا عن أمله في أن نلتقي مرة أخرى الدورة المقبلة التي تقام في إيطاليا، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

وبدأت مراسم حفل ختام الدورة بقيام العميد وليد سالم الشامسي رئيس اللجنة المنظمة مدير الدورة بتسليم علمها إلى الشيخ أحمد النواف الذي قام بدوره بتسليمه إلى راي ماسيمو رئيس الاتحاد الإيطالي الرياضي للشرطة، كما قام طلبة كلية الشرطة بتسليم العميد وليد الشامسي الشعلة الذي بدوره قام بتسليمها إلى ساندرو ديركس الأمين العام للاتحاد الدولي الرياضي للشرطة الذي قام بتسليمها إلى رئيس الاتحاد الإيطالي الرياضي للشرطة ليعلن عن اقامة دورة الألعاب الدولية للشرطة في مدينة ميلانو الإيطالية عام 2019.

الترتيب العام

حققت الإمارات ممثلة بمنتخبها المشارك من الفرق الشرطية في الدورة المركز الثالث بسلم ترتيب الفرق العام بعد أن حققت ميداليتين ذهبيتين و7 فضيات، و3 ميداليات برونزية، فيما اعتلت جمهورية مصر العربية المتحدة القمة باقتدار برصيد 15 ميدالية ذهبية و4 فضيات، وذهب المركز الثاني لجمهورية البرازيل برصيد 6 ميداليات ذهبية 5 منها في الجيوجيستو وميدالية فضية واحدة و3 برونزيات.