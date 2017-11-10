فاز فريق كويت ستارز على موسهيدز 15-2، فيما فاز فريق المحاربين على النسور 3-2 أول من أمس ضمن مباريات الدوري الوطني لهوكي الجليد للرجال لموسم 2017-2018، على صالة التزلج التابعة للمشروعات السياحية.

وحضر المباراتين رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي ونائبه خالد المطيري وأمين السر المساعد مبارك العماني وأمين الصندوق أحمد العمران وعدد من الجمهور المحب للعبة.

كما حضر أيضا المنتخب الوطني للسيدات للهوكي، واستفادت اللاعبات من طرق اللعب وكيفية التعامل مع الكثير من المواقف والأساليب التي تتميز بها اللعبة.

وأشاد العجمي بانضباط اللاعبين ومتابعتهم للدوري وتنفيذ ما يطلبه المدربون بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد من اللاعبين الجدد والمنقطعين عن التدريبات من خلال خوضهم لفترات محددة من مباريات الدوري.

وشهدت المباريات في فترة الاستراحة، احتفاء اللاعبين واللاعبات برئيس النادي وأعضائه، من خلال تقديمهم لكيكة عربون محبة للعجمي بعد النجاح في الحصول على كأس بطولة بانكوك الدولية المفتوحة التي استضافتها تايلند من 31 أكتوبر الماضي إلى 6 نوفمبر الجاري.