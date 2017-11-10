أسامة المنصور

يشارك البطل زيد اشكناني ضيف شرف للجولة الافتتاحية للموسم التاسع المزمع انطلاقته على مضمار حلبة البحرين الدولية في 17 الجاري، وهو يحمل لقب بطل الموسم السابق من بطولة تحدي كأس «بورشه جي تي 3» الشرق الأوسط.

وقال أشكناني لـ «الأنباء»: بداية كل الشكر لـ «الأنباء» على المتابعة المميزة لمسيرتي الرياضية والشكر موصول لوالدي عبدالحميد أشكناني الذي كان ولا يزال الداعم الحقيقي لي، كما لا يسعني إلا أن اشكر أيضا القائمين على تنظيم بطولة تحدي كأس «بورشه جي تي 3» الشرق الأوسط وفي مقدمتهم والتر ليخنر بصفته مؤسسا لهذه البطولة ودعوتهم لي للمشاركة بهذا الحدث العالمي الذي كان له الفضل في إبراز موهبتي ومن ثم انتقالي إلى عالم الاحتراف.

واضاف: بعد هذه المسيرة الحافلة بالانجازات تشرفت من خلالها برفع علم بلادي وبجدارة.

وتابع: لا أخفيك سرا أنني مازلت امتلك الرغبة الجامحة لأن أكون منافسا في جولات هذه البطولة وتحت اسم الكويت فقط لا غير، ولكن الظروف السلبية التي نتجت عن عدم وجود الدعم هو السبب الرئيسي وراء عدم تأكيدي أو نفي مشاركتي في هذه البطولة.

ولعل الأنظار تتجه إلى مشاركة أشكناني على اعتبار أنه قد تفوق في الموسم السادس لهذه البطولة عندما حصد لقب السائقين ليصبح أصغر فائز فيها بعد نهائي دراماتيكي.

ولكن النجم الكويتي لم يسجل ظهوره في سلسلة سباقات السيارات المتطابقة الأكثر نجاحا في المنطقة منذ أن أكمل الموسم السابع في المركز الثاني العام 2016، ويرجع السبب الى عدم وجود دعم حقيقي له رغم سطوع نجمه في السباقات لموسمين كاملين في تحدي كأس «بورشه جي تي 3» الشرق الأوسط.