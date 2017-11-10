بحث رئيس الاتحاد الرياضي الدولي للشرطة الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان سبل تعزيز الرياضة الشرطية.

وذكرت وكالة أنباء الامارات (وام) أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ سيف بن زايد في وزارة الداخلية الإماراتية الشيخ احمد النواف وعددا من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد المتواجدين حاليا في الإمارات على هامش دورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة (أبوظبي 2017).



وتناول اللقاء شرحا موجزا حول أنشطة الاتحاد ومساعيه لتحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز وتشجيع الرياضة الشرطية بما يتفق مع أهدافه في نشر ثقافة التنافس الشريف وتعميق المعرفة والثقافة الرياضية وتعميمها بين الأجهزة الشرطية حول العالم.