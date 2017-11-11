مبارك الخالدي

يدخل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي أحمد محمد إبراهيم تدريبات الأخضر بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، ويعود اللاعب إلى التمارين بالتزامن مع عودة الفريق إلى مباشرة تدريباته اليوم بعد انتهاء فترة الراحة الممنوحة للاعبين.

ويستعد الأخضر لمواجهة الصليبخات 17 الجاري في افتتاح مواجهات بطولة كأس ولي العهد، وتمثل عودة المدافع إبراهيم إلى الفريق رسالة اطمئنان للجهاز الفني بعد الإصابات التي تعرض لها قلبا الدفاع المصري شوقي السعيد وزميله احمد إبراهيم إسماعيل والتي تشير إلى غياب اللاعبين لفترة طويلة.

وفي شأن متصل، علمت «الأنباء» ان الجهازين الفني والإداري للفريق يتجهان للبحث عن قلب دفاع محلي تمهيدا للتعاقد معه وقيده فترة الانتقالات الشتوية مطلع يناير المقبل ليكون إلى جوار الواعد جمعة العنزي الذي تميز بأدائه التصاعدي خلال المباريات السابقة.