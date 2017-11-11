مبارك الخالدي

اعتلى التضامن ترتيب فرق دوري الناشئين لتحت 17 سنة بعد ختام منافسات الجولة الأولى من المسابقة، والتي أقيمت مساء أول من امس، وشهدت مباريات الجولة غزارة تهديفية اذ تمكن التضامن من اكتساح فريق برقان 9-0 ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف، وحل فريق النصر ثاني الترتيب بعد فوزه العريض على فريق الشباب 5-0، وفاز العربي على خيطان 4-2، وتغلب القادسية على اليرموك 3-2، والكويت على الساحل 3-0، وكاظمة على السالمية 3-1، والجهراء على الفحيحيل 3-1.

ومن المتوقع ان يشهد دوري الناشئين منافسة أكثر من ناد لحصد اللقب هذا الموسم بخلاف المواسم السابقة.