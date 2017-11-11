ناصر العنزي

باشر مدرب القادسية الكرواتي داليبور ستاركيفيتش إشرافه على تدريب فريقه أمس بعد عودته من إجازة قصيرة في كرواتيا، استعدادا لخوض مسابقة كأس سمو ولي العهد بحضور جميع اللاعبين الذين حرصوا على التواجد في التدريبات بعد ارتفاع الحالة المعنوية للاعبين بسبب التعديلات الأخيرة التي طالت الفريق.

من جانب آخر، ذكرت مصادر أن المحترف الغاني رشيد سومايلا تلقى عروضا خارجية للانتقال في الفترة الشتوية، وطلب سومايلا من الادارة تسديد رواتبه الشهرية بشكل منتظم في حالة استمراره مع الفريق بعد ان كان يعانى من ذلك، كما طلب توفير سيارة جديدة له وعدم الإخلال بالبنود التي تم الاتفاق عليها.

ويسعى القادسية إلى تعزيز صفوفه في الفترة المقبلة على مستوى اللاعبين الأجانب بدلا من البرازيليين تياغو بيريرا وريناتو دي ليما، كما طلب المدرب داليبور توفير حارس من الأندية بدلا من احمد الفضلي (٣٥ عاما) وشارك البديل مبارك الحربي في آخر مباراتين مع الأصفر.