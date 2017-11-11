يعقوب العوضي

تتواصل منافسات البطولة التنشيطية للكرة الطائرة بإقامة 6 مباريات ضمن الجولة التاسعة مساء اليوم، فيلعب العربي مع الكويت وكلاهما بالرصيد نفسه من النقاط (١٦ نقطة)، والتضامن (١٣نقطة) أمام القادسية (نقطة١٤)، واليرموك (١٠ نقاط) مع كاظمة (١٦ نقطة)، وبرقان (٨ نقاط) يواجه الساحل (١٠نقاط)، والجهراء (١١ نقطة) يلتقي الفحيحيل (١٠ نقاط) والصليبخات (١٠ نقاط) أمام الشباب (١٠ نقاط).

وتتجه الأنظار ناحية مواجهة العربي مع الكويت لما يحتويه عليه الفريقان من عناصر ذات إمكانيات فنية عالية، بالإضافة إلى حساسية اللقاء لما يترتب عليه من ابتعاد احدهما بصدارة الترتيب العام، وقدم العربي نتائج رائعة حتى الآن، كما لم يخسر الكويت اي نقطة والخطأ ممنوع عليهما، فبعد 8 جولات تأتي أحقية التفرد في الصدارة خاصة إذا تعثر المنافس الثالث على قمة الترتيب كاظمة أمام اليرموك رغم أفضلية كاظمة الفنية على منافسه ففي حال وقوع المفاجأة فان الفائز من الكويت والعربي سيتربع على قمة الترتيب العام.