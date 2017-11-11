جددت الجمعية العمومية بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد ثقتها بالشيخ أحمد الفهد بعد أن زكته رئيسا للاتحاد الآسيوي للعبة حتى العام 2021 في الاجتماع الـ ٢١ الذي عقد في مدينة أنطاليا التركية كما تمت تزكيته نائبا لرئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد في اجتماع الجمعية العمومية الـ ٣٦.

الفهد يُشيد بكتاب «الرياضة الآسيوية»

بعد ما يقرب من 8 سنوات من التفاني والتصميم، نشر كتاب يشكل إضافة رائعة حقا لتاريخ المجلس الأولمبي الآسيوي. ويحمل الكتاب اسم «الرياضة الآسيوية من خلال عيون جامعي الطوابع» وهي لـ 45 لجنة أولمبية وطنية في رحلة فخمة في القارة الآسيوية.

يتألف الكتاب من 391 صفحة، ونشره نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي السريلانكي هيماسيري فرناندو، ويشكل إرثا لفترة رئاسته للجنة الثقافية في المجلس.

ولفت الكتاب اهتمام الحركة الاولمبية في الجمعية العمومية للمجلس الاولمبي الآسيوي في تركمانستان في سبتمبر الماضي مع عرض خاص وتقديم النسخة الاولى لرئيس المجلس الشيخ احمد الفهد. وقال الفهد في رسالته الافتتاحية ان الالعاب الاولمبية وغيرها من الطوابع ذات الصلة بالرياضة لعبت دورا كبيرا في إرث وتعزيز الالعاب الاولمبية والحركة الرياضية في انحاء العالم.

وتابع: في هذا السياق، فإن المجلس الأولمبي الآسيوي الذي يهتم بالعلاقة الوثيقة بين الرياضة وعلم الطوابع، فضلا عن الوحدة الأكثر أهمية بين البلدان الأعضاء فيه، يطلق هذا الكتاب الرائع «الرياضة الآسيوية من خلال عيون جامعي الطوابع» الذي سيساعد بالتأكيد على تعزيز الروح الرياضية الرائعة في المنطقة.

بدوره، شكر فرناندو رئيس المجلس الاولمبي الآسيوي على دعمه وتشجيعه، واعتبر ان هذا الكتاب فريد من نوعه بالمقارنة بأي كتاب آخر.