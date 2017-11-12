يحيى حميدان

تعمل اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة السلة على الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد اليوم أو غدا على أبعد تقدير.

وكانت عمومية الاتحاد قد عينت لجنة مؤقتة برئاسة ضاري برجس يوم الخميس الماضي ويكون من مهامها الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد يتكون من 9 أعضاء، بالإضافة إلى عضوين يتم تعيينهما من قبل الاتحاد في موعد أقصاه 3 أشهر، على أن تكون الدعوة خلال 45 يوما من إبلاغ الأندية أعضاء الجمعية العمومية.

وقام مسؤولو اللجنة المؤقتة بالتنسيق مع الأندية في اليومين الماضيين لاختيار الموعد المناسب لعقد الجمعية العمومية غير العادية.