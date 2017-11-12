واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت تدريباته في معسكره التدريبي المقام في مدينة دبي الاماراتية والذي انطلق الاربعاء الماضي.



وأجرى «الأبيض» حصته الثالثة أول من أمس على ملاعب نادي الوصل بمشاركة جميع اللاعبين بمعنويات عالية. وشهدت الحصة التدريبية التحاق اللاعبين يعقوب الطراروة وحسين الحربي للفريق بعد وصولهما الى مقر المعسكر مساء الخميس بعد الانتهاء من ارتباطاتهم الجامعية، إذ يقوم الجهاز الفني بتعويضهم بالتدريبات الصباحية.

ويواصل اللاعب طلال جازع برنامجه التأهيلي مع الجهاز الطبي بشكل منتظم في العيادة وسيتم عرض اللاعب صباح اليوم على عيادة «فيفا» للطب الرياضي في دبي للاطمئنان على اصابته ومدى استجابته للعلاج.



ويركز الجهاز الفني على رفع الجوانب التكتيكية واللياقة لدى اللاعبين خلال المعسكر.



وفي جانب متصل يجري الجهاز الإداري مسابقات ترفيهية ومنها الألعاب الشعبية بهدف كسر روتين المعسكر.