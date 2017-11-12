مبارك الخالدي

تنطلق في الساعة الـ 5:25 من مساء اليوم منافسات الجولة السابعة من دوري فئة الشباب لكرة القدم بإقامة 7 مباريات، حيث يستضيف المتصدر القادسية (18 نقطة) منافسه الفحيحيل (نقطتان).

ويسعى «الأصفر» لاجتياز ضيفه بعدد وافر من الاهداف لضمان التمسك بالصدارة على حساب الكويت الذي يشاركه الرصيد ذاته (18 نقطة)، ويلتقي على ملعبه الساحل (10 نقاط).

وعلى ستاد علي صباح السالم يستقبل النصر (16 نقطة) منافسه كاظمة (9 نقاط)، وفي مواجهات فرق الوسط يأمل التضامن (10 نقاط) مواصلة صحوته عندما يستضيف الجهراء (7 نقاط)، وعلى ستاد صباح السالم يلتقي العربي (9 نقاط) مع اليرموك (9)، وعلى ستاد نادي الشباب يلعب السالمية (4 نقاط) مع الصليبخات (3 نقاط)، وفي لقاء القاع يحل الشباب بنقطة واحدة ضيفا على خيطان الخالي رصيده من النقاط.