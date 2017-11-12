يحيى حميدان

يسعى كاظمة للعودة الى سكة الانتصارات عندما يلتقي النصر في الساعة الـ 8 من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدور التمهيدي لبطولة دوري كرة السلة وذلك في صالة نادي الساحل التي تحتضن لقاء آخر بين الكويت واليرموك في الساعة الـ 6.

ويلتقي الشباب مع الصليبخات في الـ 6، والساحل مع التضامن في الـ 8 وذلك بصالة نادي الكويت.

وينفرد الجهراء بصدارة الترتيب برصيد 14 نقطة، متقدما على كاظمة والقادسية (13 نقطة)، ثم النصر (11)، والكويت والعربي (10)، واليرموك (8)، والساحل والشباب والصليبخات (7)، ويحتل التضامن المركزين الحادي عشر والأخير برصيد 5 نقاط بهزيمته في جميع مبارياته الخمس التي خاضها، علما بأن بعض الفرق لعبت مباريات أكثر من الأخرى.

وتبدو حظوظ «البرتقالي»، الذي تلقى الهزيمة الأولى في الجولة الماضية أمام القادسية بنتيجة 85-72، أكبر في تجاوز الفريق النصراوي، لاسيما مع امتلاك كاظمة لبعض العناصر القادرة على قلب الموازين في أي لحظة.