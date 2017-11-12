أحمد السلامي

أكد رئيس جهاز الكرة بنادي الساحل سيف العازمي اتفاقه مع إدارة القادسية على إقامة مباراة ودية غدا الاثنين، وذلك بهدف إعداد وتجهيز اللاعبين لبطولة كأس سمو ولي العهد وإتاحة الفرصة أمام الجهاز الفني بقيادة التونسي مهدي بن حرب لوضع التشكيلة المناسبة التي تخدم خطته وتضمن النجاح.

وأضاف: تلقينا طلبا من إدارة القادسية لإقامة المباراة الودية، ووافقنا عليها، وهي فرصة لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين الشباب الذين لم يتسن لهم المشاركة مؤخرا لإثبات وجودهم وأخذ المساحة الكافية في هذه المباراة.

وختم العازمي حديثه قائلا: الفريق حاليا يضم عناصر واعدة وأخرى تمتلك خبرة، ونتطلع إلى إيجاد توليفة متجانسة تعمل من أجل تحقيق طموحاتنا خلال منافسات الموسم الحالي، لافتا إلى أن الجهاز الفني يتطلع إلى ترك بصمة واضحة للعيان خلال المباراة المقبلة أمام النصر ضمن منافسات كأس سمو ولي العهد والتي نسعى إلى تحقيق الفوز فيها والظفر بنقاطها الثلاث.