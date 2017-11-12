أحمد السلامي

أكد إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية يوسف الجاسم انتهاء إجازة اللاعبين فهد الرشيدي وخالد الرشيدي وسطام الحسيني الذين غادروا البلاد بإجازة خاصة، على أن يباشروا تدريباتهم مع الفريق ابتداء من اليوم استعدادا لمنافسات بطولة كأس سمو ولي العهد السبت القادم أمام القادسية.

وأضاف: الفريق مكتمل الصفوف، ويعمل حاليا الجهاز الفني على إعداد وتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا وذهنيا، وخضنا مباراة ودية مع الصليبخات مساء الخميس الماضي وتمكن فريقنا من الفوز بهدفين نظيفين سجلهما عدي الصيفي وعلي اشكناني، وتمكن المدرب الوطني عبدالعزيز حمادة ومساعدوه من تطبيق الخطط والتشكيلة التي يحتاجها الفريق في البطولة.

وقال: الاستعدادات للبطولة جارية على قدم وساق، وهناك توجه للدخول في معسكر داخلي لمدة 48 ساعة التي تفصلنا عن المباراة وذلك لضمان تنظيم مواعيد الطعام والنوم وإقامة التدريبات في المواعيد المطلوبة وابعاد اللاعبين عن الضغوط النفسية والإعلامية.

وفيما يخص معسكر الفريق في يناير القادم علق قائلا: هناك توجه لإقامة معسكر خارجي مع بداية العام الجديد، إلا أن هذا الأمر لم يتم حسمه بصورة نهائية، إذ يحتاج إلى ترتيب أمور الفريق وتهيئة الظروف المناسبة، والقرار النهائي يعود إلى مجلس إدارة نادي السالمية برئاسة الشيخ تركي اليوسف، فهم من يمتلكون القرار النهائي.