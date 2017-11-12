استضافت شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده، الوكيل الحصري لسيارات شفروليه في الكويت نادي مشجعي مانشستر يونايتد في الكويت في معرضها بصفاة الري لحضور مباراة النادي ضد غريمه تشيلسي وذلك في يوم الأحد 5 نوفمبر 2017.

وتعزيزا لروح المشاركة والتحدي، أعلنت شفروليه الغانم عن مسابقة خاصة للحضور حيث تم دخولهم السحب لفرصة الفوز بجهاز بلاي ستيشن 4 وفيفا 18 بمجرد مشاهدتهم المباراة في المعرض، إضافة إلى العديد من الهدايا التذكارية لمن لم يحالفهم الحظ في الفوز مع تقديم المأكولات من قبل سليم تشيكنز الغانم للمشجعين أثناء المباراة.

وجاء هذا الحدث تعزيزا ودعما لرعاية «شفروليه» الدولية كبرى شركات مجموعة «جنرال موتورز» لقميص النادي العريق في جميع البطولات التي سوف يشارك فيها ولمدة سبعة أعوام، حيث وصلت قيمة الرعاية لحوالي 175 مليون استرليني أي ما يعادل 25 مليون إسترليني في العام الواحد.

ويعد نادي مشجعي مانشستر يونايتد في الكويت الأقدم، مقارنة بالأندية الأخرى، حيث أسس منذ أكثر من 5 سنوات، وتم الاعتراف به رسميا من قبل نادي مان يونايتد في تاريخ 27/ 11/ 2012 بعد زيارة رسمية قام بها أعضاء النادي.

تتماشى هذه المبادرة مع أهداف شركة يوسف الغانم وإيمانها بأهمية الرياضة وأيضا في التواصل الدائم مع الشباب ودعمهم في تشجيع ناديهم المحبب والذي يحظى بقاعدة جماهيرية عريضة في الكويت وعلى مستوى العالم، وقد حضر المباراة نحو 100 مشجع يرتدون تي شيرتات فريقهم المفضل، في أجواء حماسية ممتعة مع شاشة العرض الضخمة التي أعدتها الشركة لهذا الغرض.

وقد وعدت شركة يوسف الغانم عملاءها والشباب الكويتي بان تستمر في التواصل معهم وإقامة العديد من الأنشطة في جميع المناسبات وستظل تدعم وترعى كل ما من شأنه ان يعزز علاقتهما معا، وذلك تقديرا لدعمهم وثقتهم الغالية لجميع منتجاتنا.