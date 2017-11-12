أعرب حسام عاشور، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن سعادته بوجوده في بلده الثاني الكويت، وبالاستقبال الرائع الذي حظي به من الجمهور خلال زيارته لأكاديمية الأهلي - الكويت أول من أمس، للاحتفال بمرور ثلاثة أعوام على انطلاقها.

وقال إنه شاهد مستويات جيدة من اللاعبين تبشر بمستقبل باهر، كما يحسب لمسؤولي الأكاديمية أن تكون بهذا الحجم خلال فترة ثلاثة أعوام فقط، حيث يمثل ذلك إنجازا في حد ذاته، وأضاف انه لمس من المدربين والمسؤولين اهتماما كبيرا باللاعبين أصحاب الأعمار الصغيرة لأنهم نواة المستقبل.

وحول انضمامه للمنتخب في الفترة الأخيرة بعد فترة غياب، قال عاشور إن تواجده في تشكيلة المنتخب التي نجحت في التأهل لمونديال روسيا 2018 كان له أثر كبير في نفسه، وشكر المدير الفني كوبر على الثقة الكبيرة، متمنيا أن يشارك مع المنتخب خلال النهائيات التي ستقام في روسيا صيف العام المقبل، لأن ذلك يعد حلم كل لاعب.

بدوره، قال وليد صلاح الدين المشرف الفني على أكاديمية النادي الأهلي إن المستويات في تطور مستمر والعمل يسير للأفضل، وخير دليل على ذلك أن الإعداد في تزيد مستمر، كما أن هناك تركيزا على تطبيق البرنامج التدريبي بشكل كامل، وبدأنا في زيادة الأحمال التدريبية على الأعمار الكبيرة، حيث نطمح لأن يكون اللاعبون في مستوى فني وبدني عال مع نهاية الموسم.

وأضاف أن الإدارة تعكف على دراسة المشاركة في دورة دبي لأنها تمثل تجربة مفيدة للاعبين من حيث الاحتكاك وكسب الخبرة، بالإضافة الى أن هناك معسكرا صيفيا سيكون في القاهرة نعمل على تجهيزه من الآن حتى يستوعب أكبر عدد من اللاعبين، لخوض عدة تجارب قوية من عدد من الأندية المصرية.