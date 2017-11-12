حقق فريق أكاديمية اندرلخت مواليد 2010-2011 فوزا مستحقا على نظيره سلتيك بنتيجة 4-1، في دوري كافا الذي انطلقت منافساته أول من امس، على ملاعب أكاديمية ايفرتون في منطقة وملاعب بيان.

وقدم اندرلخت بقيادة المدير الفني كريم وجيه مستوى متميزا في الأداء الدفاعي والهجومي نجح من خلاله في التقدم بهدفين للنجم المتألق محمد رأفت «مودي» خلال الدقائق الأولى للقاء.

وخفف الضغط عن حارس المرمى المتألق محمد شريف «شيكو» ودفع المدير الفني كريم وجيه بالموهوب حمزة سليمان بديلا ليوسف أحمد وعبدالله احمد بديلا ليوسف عصام لتعزيز القوة الهجومية والدفاعية للفريق.

ونجح حمزة سليمان في قيادة عدد من الهجمات لفريقه بفضل انطلاقاته القوية من الجبهة اليسرى ليمرر إحدى الكرات إلى عبدالله أحمد الذي نجح في تسجيل الهدف الرابع لفريقه، وليدخل ياسين مصطفى بديلا لمودي لزيادة السيطرة على منتصف الملعب لينتهي اللقاء بفوز اندرلخت.