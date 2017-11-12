استقبل مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.حمود فليطح رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة الطاولة، وتناول اللقاء سبل دعم الاتحاد والنهوض به بما يعود بالنفع العام على اللعبة.

وأكد على ضرورة قيام اللجنة المؤقتة بتوفير الأجواء والمناخ المناسب للنهوض باللعبة والارتقاء بها وتذليل العقبات التي تواجه الأندية المشاركة وتقديم الدعم اللازم لها من أجل نهضة حقيقية للعبة التي تقدم مواهب عديدة.

من جهته، أعرب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة الطاولة علي الدبوس عن سعادته بلقاء اللجنة مع فليطح وبالتعاون، والدعم المتواصل للهيئة والذي كان له بالغ الأثر في النهوض بالحركة الرياضية.