حقق البريطاني جاستن روس الفوز ببطولة الخطوط الجوية التركية المفتوحة للغولف 2017، حيث اختتم الجولة النهائية بعد أن أعاد 65 ليصبح 22 تحت المعدل الإجمالي للبطولة، التي لعبها أمام حشد كبير من الجمهور.

واختتمت المنافسة عند النقطة 72 من الحفرة، وبهذا تقدم روس صاحب الميدالية الذهبية في دورة الالعاب الاولمبية العام الماضي بفرق واضح عن أقرب منافسيه نيكولاس كولسايرتس وديلان فريتيلي في منتجع الغولف وسبا ريجنوم كاريا، ليحقق الفوز الثاني له خلال أسبوعين.

ولم يكن فوز روس نهاية حفل الختام للبطولة التي حضرها حشد كبير من الجمهور، حيث حلق بالكأس مع الخطوط الجوية التركية.

وكان روس قد فاز في نهائي بطولة العالم للخطوط الجوية التركية لعام 2012 وبطولة أبطال دبليو جي سي - أتش أس بي سي.

وتعتبر بطولة الخطوط الجوية التركية المفتوحة للغولف جزءا من سلسلة رولكس الأوروبية، وهي مجموعة مختارة من 8 فعاليات رئيسية في الجولة الأوروبية، ويخصص لكل منافسة منها جائزة لا تقل عن 7 ملايين دولار.

وبهذه المناسبة قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو «يسرني الترحيب بكل المشاركين هنا في مسقط رأسي في أنطاليا. هذه هي السنة الخامسة لهذه البطولة، وأود هنا أن أشكر الخطوط الجوية التركية المسؤول الأول عن تنظيم هذه البطولة. إن تنظيم هذه البطولة انعكس بشكل كبير على تنامي شعبية رياضة الغولف في بلدنا أكثر من أي وقت مضى».

من جانبه، قال عثمان أشكن باك، وزير الشباب والرياضة التركي: «أسدل الستار اليوم على دورة أخرى تكللت بالنجاح لبطولة الخطوط الجوية التركية المفتوحة للغولف. وسوف يستمر دعمنا لهذا الحدث حتى عام 2023 الذي تصادف فيه الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية. كما أتقدم بالشكر إلى الخطوط الجوية التركية على جهودها الواضحة في إنجاح هذا الحدث».

بدوره، قال إلكر آيجي، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية: «إلى جانب انتشارها الواسع وباعتبارها أكثر شركة خطوط جوية تغطي وجهات في العالم، تؤكد الخطوط الجوية التركية مرة أخرى على السمة المميزة لها من خلال استضافة هذه البطولة العالمية وسط أجواء من الود والترحاب. وعلاوة على ذلك، فإن بطولة الخطوط الجوية التركية المفتوحة للغولف أكسبت ولاية أنطاليا ومدينة ببيليك على وجه الخصوص سمعة عالمية مرموقة كمكان يجتمع فيه العديد من أفضل اللاعبين في الغولف في العالم. لقد أسعدنا أيضا مفاجأة الجميع بمشاركة الكسندرو دورو في تقديم الكأس اليوم. لاتزال الخطوط الجوية التركية ملتزمة بتطوير لعبة الغولف على مستوى العالم، من خلال كل من رعايتنا لهذا الحدث وتنظيم سلسلة بطولة الخطوط الجوية التركية لكأس العالم لهواة الغولف، والتي تعطي الفرصة لحوالي 8000 من هواة هذه اللعبة للمنافسة على أفضل ملاعب الغولف في العالم».

وفي معرض تعليقه على فوزه ببطولة الخطوط الجوية التركية المفتوحة للغولف، قال روس: «لقد كان من الرائع أن نعود مرة أخرى إلى أنطاليا، إنني أحب هذا المكان حقا. لقد كان أسبوعا رائعا واستمتعنا كثيرا في هذه الدورة. قبل الفوز بجولتين على الملعب الأخضر، لقد كان بالنسبة لي موقفا فريدا عندما بدأ العد التنازلي للوصول إلى الحفرة الأخيرة».