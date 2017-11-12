تألق بطل الكويت والخليج وممثل العرب في كأس العالم المقبلة الفارس علي الخرافي في اليوم الأول لبطولة المرحوم شاكر الكاظمي وحصد لقبين لارتفاعات ١٢٠/١٣٠سم بعد أداء مميز، متصدرا بفضل تحقيق اقل الأزمنة.

كما نجحت الفارسة لطيفة الهاجري في الفوز بارتفاع ١١٠سم واستعادة تألقها من جديد.

ولعل اكبر المفاجآت في البطولة كانت في عودة النجمة السابقة نوف العيسى للمشاركة بعد غياب طويل ونجحت في تخطي الحواجز دون أخطاء.

وأعرب الفارس شاكر الكاظمي الذي ناب عن راعي البطولة جمال الكاظمي عن سعادته بعودة الفارسة الذهبية نوف العيسى للمشاركة والاستفادة من خبراتها.