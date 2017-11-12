بحضور جماهير غفيرة استمتعت بسباقات الاجتماع الرابع لنادي فروسية الفروانية بمضمارالمغفور له الشيخ أحمد الجابر، واختلفت التوقعات والترشيحات للكلاسات الخمس التي شهدت منافسات مثيرة منذ البداية حتى النهاية. وأسفرت النتائج عن الآتي:

في الشوط الخامس المخصص للكلاس الأول على مسافة ١٨٠٠م، وفاز الجواد الفيصل لإسطبل الغيام بالفارس شواردو بالمركز الأول والجواد مجازف لإسطبل المرشد بقيادة توفيق بالشوط الرابع.

وفي الشوط الثالث المخصص للكلاس الثالث على مسافة ٢٠٠٠م فاز الجواد فهيدان لإسطبل الحمود بقيادة علي بالمركز الأول، وفي الشوط الثاني المخصص للكلاس الرابع على مسافة ٢٤٠٠م فاز الجواد هلا على لإسطبل الخضر بقيادة كريم بالمركز الأول، وفي الشوط الاول المخصص للكلاس الرابع على مسافة ١٢٠٠م فاز الجواد المسند لإسطبل العضيلة بقيادة لوان بالمركز الأول.