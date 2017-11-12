مبارك الخالدي

استأنف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته مساء امس على ستاد صباح السالم بقيادة المدرب محمد ابراهيم ومساعديه، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة الاجبارية التي منحها الجهاز الفني للاعبين.



وشهدت التمارين عودة الحارس سعود الجناعي بعد غياب طويل بداعي الاصابة.



وحرص الجهاز الفني على التدرج في الاحمال التدريبية للجناعي خشية تجدد إصابته.

وكان المدرب ابراهيم قد اجتمع مع اللاعبين قبيل التدريب بحضور اعضاء الجهاز الاداري، وشدد على اهمية المرحلة المقبلة استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس ولي العهد، مطالبا الجميع بالالتزام والتعاون للظهور بشكل مغاير ارضاء لطموحات الجماهير العرباوية، مؤكدا أن مشاركة أي من اللاعبين مرهونة بالعطاء والروح والجاهزية البدنية والفنية.

الجدير بالذكر ان الأخضر سيلتقي الصليبخات ١٧ الجاري في انطلاق مواجهات الدور الاول للمسابقة.