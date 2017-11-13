مبارك الخالدي

دخل لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الجهراء عبيد رافع تدريبات الفريق الجماعية مساء امس، وهي المرة الاولى للاعب بعد غياب تجاوز الثلاثة اسابيع بسبب الإصابة بعضلات البطن.

ويسعى الجهاز الفني لتهيئة رافع الاسبوع الجاري قبل الدفع به في مباراة الفريق امام التضامن 18 الجاري ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس ولي العهد.

وبعث دخول رافع التدريبات بإشارات ايجابية الى الجهاز الفني بقيادة الصربي بوريس بونياك لما يتمتع به اللاعب من خبرة واداء خاص في وسط الملعب.

وفي شأن متصل، شارك المهاجم محمد سعد العجمي في التمارين بعد راحة اجبارية بسبب الإصابة الطفيفة التي يعاني منها ما يشير الى اكتمال صفوف الفريق.

وتتواصل تدريبات الجهراء بشكل يومي بعد ان رفض بونياك فكرة الخضوع الى اختبار عبر مباراة ودية، وذلك نظرا لضيق الوقت وخشية الاصابات المفاجئة.