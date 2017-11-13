يعقوب العوضي

تشهد صالة الشهيد فهد الأحمد 3 مباريات مساء اليوم ضمن اطار الجولة السادسة من دوري دمج اليد فيلتقي القرين (٩ نقاط) مع النصر (٣ نقاط). ويلعب في المواجهة الثانية الساحل (نقطة) مع برقان (١٠ نقاط). فيما يتواجه كاظمة (١٠ نقاط) مع الصليبخات (٦ نقاط).

ويأمل القرين ان يعوض نقطته التي خسرها امام الساحل في الجولة الماضية عبر بوابة النصر، ويمتلك القرين لاعبين على مستوى عال من امثال يوسف حيدر وعبدالعزيز نجيب وعبدالله السافي، ولكن الشق الهجومي يفتقد للمسة الأخيرة والتركيز في انهاء الهجمة. ومن المرجح ان عباس طه قد وجد العلاج الناجع للمعضلة، فيما يتطلع النصر لتحقيق مفاجأة وخطف النقطتين بقيادة مدربه مناور دهش.

اما المباراة الثانية التي تجمع الساحل مع برقان فإن الساحل يمني النفس بتقديم مستوى جيد يستطيع معه الخروج بنتيجة إيجابية تعيده الى جادة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ بداية الموسم.

كاظمة مع الصليبخات

اختبار جديد للصليبخات وتحديدا للمدرب فيصل صيوان حيث عليه تجاوز احد فرق المقدمة والمرشحة لنيل اللقب ويكمن التحدي في حفاظ الصليبخات على حظوظه في التأهل الى الممتاز ويعتمد صيوان على محمد فلاح وحامد مزعل وجراح العنزي وثنيان الحربي الى جانب محمد طه وحارس المرمى خالد مدوه.

اما كاظمة فيقدم مستويات ممتازة مع مدربه رابح غربي ويقود الفريق فيصل واصل الى جانب بخيت الاحمد ويوسف الحداد ناهيك عن حارس مرماه عبدالعزيز الظفيري والجناح مبارك الخالدي واسماعيل الخزعل.