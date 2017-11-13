أحمد السلامي

أعلن المدرب الوطني محمد النمش عن إقامة ندوة رياضية في ديوانه بمنطقة بيان في التاسعة من مساء اليوم بعنوان «المدرب الوطني»، والتي سيشارك فيها عدد من المدربين الوطنيين يتقدمهم أنور يعقوب، أنور بوطيبان والمحامي علي العياف وآخرون.

وقال سيتم خلال الندوة مناقشة المشاكل التي يعاني منها المدربون الوطنيون العاملون في الحقل الكروي، مثل تدني الأجور وعدم صرفها في المواعيد المتفق عليها حسب ما تنص عليه العقود، وطريقة اختيار المدربين لقيادة الفرق على مختلف مراحلهم السنية، والأسباب التي أدت إلى تراجع الثقة من قبل بعض الأندية في المدرب الوطني.

وأضاف: كما سيتم التطرق إلى بعض المقترحات التي تتم دراستها والتي ستكون محورا للنقاش مع المدربين الوطنيين الذين سيشاركون في الندوة، كما سيتم جمع الاراء وتقديمها كمقترح إلى المسؤولين في اتحاد كرة القدم والهيئة العامة للرياضة بهدف المساهمة في تطوير مهنة التدريب، وستقام الندوة في ديوان النمش بمنطقة بيان قطعة 10 شارع 1 منزل 10.