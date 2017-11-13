مبارك الخالدي

يغادر البلاد صباح اليوم مدرب الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر الوطني ظاهر العدواني متوجها الى دبي وذلك لقضاء فترة معايشة اعتبارا من اليوم مع مدرب فريق النصر الاماراتي الايطالي برانديللي، ومن المقرر ان تستمر فترة المعايشة لمدة ثلاثة ايام يعود بعدها الى البلاد لقيادة العنابي استعدادا لخوض مواجهات كأس ولي العهد. وعبر العدواني

لـ «الأنباء» عن سعادته بالتواجد والاقتراب للاستفادة من مدرب كبير بحجم الايطالي برانديللي والجهاز الفني المعاون له.

وقال انها من الفرص القليلة التي تتاح امامنا للتعلم والاستفادة والارتقاء في المستوى خصوصا أن المدرسة الإيطالية من المدارس المتطورة والحديثة في اللعبة.

وقال: «أشكر إدارة نادي النصر على تعاونها معي خلال هذه المهمة لكسب الخبرة من مدربين كبار سبقونا في هذا المجال المتطور»، متمنيا ان تتكلل الفترة التدريبية بالنجاح.