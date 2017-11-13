مبارك الخالدي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تصعيد المدافع الواعد جمعة العنزي الى الفريق الاول، كما اوعز ابراهيم بعدم مشاركة اللاعب مع فريق الشباب لتحت 19 سنة، بعد ان فرض اللاعب نفسه منذ انطلاقه الموسم، إذ يتمتع بإمكانيات بدنية وفنية بحاجة الى الخبرة المقرر اكتسابها مع الفريق الاول.

ويعاني الاخضر من مشكلة في خط الظهر، وخصوصا مركز قلب الدفاع، ويعد اللاعب من الحلول المتاحة امام الجهاز الفني للخروج من هذا المأزق في ظل قرب انطلاق بطولة كأس ولي العهد، فضلا عن التأجيل المؤقت لمناقشة اوضاع اللاعبين المحترفين في الوقت الراهن والمقرر طرحه قبل فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وكان الاخضر قد عاود تدريباته مساء اول من امس بقيادة ابراهيم وسط معنويات عالية، حيث أكد الجهازان الفني والاداري على أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب بذل أقصى جهد من اللاعبين لمحو الصورة الباهتة التي ظهر عليها الفريق القسم الاول في بطولة دوري VIVA واحتل مركزا متأخرا لا يتناسب وتاريخ الفريق العرباوي.