عبدالعزيز جاسم

يصل فجر اليوم 4 محترفين من افريقيا وذلك للانضمام لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم في القادسية بينهم لاعب من الكونغو وآخر من غانا وذلك لتجربتهم قبل التوقيع مع اثنين منهما خلال الانتقالات الشتوية، وجاء اختيار الرباعي بعد مشاهدتهم من خلال أشرطة الفيديو حيث يجيدون اللعب في مركز الهجوم سواء كرأس حربة او مهاجم ثان.

ويلتقي في الـ 6:30 من مساء اليوم القادسية مع الساحل وديا على ستاد محمد الحمد وذلك استعدادا لانطلاق كأس سمو ولي العهد الجمعة المقبل، وربما يقوم المدرب الكرواتي داليبور ستاركفيتش باشراك المحترفين في المواجهة اذا تأكد من قدرتهم على اللعب.

ضاري في التدريبات الجماعية

انضم المدافع ضاري سعيد لتدريبات الفريق الجماعية بعد ان تأكد الجهاز الطبي من تعافيه خلال التدريبات التأهيلية، بينما فضل الجهاز الطبي عدم دخول مع باقي اللاعبين المهاجم احمد الرياحي والمدافع فيصل سعيد لحين الانتهاء من التدريبات التأهيلية حتى لا تعاودهما الاصابة.