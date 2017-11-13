اسامة المنصور

كشف البطل الواعد فهد الخالد عن خطة مشاركاته في الموسم القادم 2018 حيث ستنطلق من بريطانيا حيث سيخوض تدريبات مكثفه مع أحد الفرق الأوروبية المحترفة في عالم سباق الكارت وفي تصريح لـ «الأنباء» قال: إن جدول هذا الموسم سيشهد العديد من التجارب الحرة مع فريق أوروبي تم الاتفاق معه ليكون منتصف ديسمبر القادم انطلاقة لهذا الكورس التدريبي المكثف قد تصل مدة الزمنية قرابة الشهرين سيتخللها بعض المشاركات الدولية والتي ستنطلق أيضا من حلبات بريطانيا ومن ثم ننتقل إلي النمسا وألمانيا وصلا إلى منطقة الخليج مع بداية عام 2018 حيث هناك أيضا بطولات دولية وسنكون من أوائل الفرق المنافسة على لقبها لنتشرف من خلالها برفع الراية الكويتية فهو الهدف المنشود.

أصغر متسابق

وأكد الخالد الذي يعد أصغر متسابق كويتي على اعتبار أن انطلاقته نحو عالم الاحتراف وهو في عمر الخمس سنوات وفي سن العشر سنوات خاض سباق المحترفين وحصل على المركز الثالث ضمن هذه المنافسة واليوم يحمل هذا البطل الصفة الدولية بعد خوضه منافسات دولية وحصوله على العديد من الألقاب ناهيك عن تمتعه برخصة دولية تخوله خوض كبرى البطولات الدولية التي تندرج تحت مظلة الاتحاد الدولي للكارت الـ CIK.

وقال: بدايتي المبكرة في عالم سابق الكارت كانت ومازالت أحد الأسباب الرئيسية التي خولتني أن أعتلي منصات التتويج سواء على المستوى الخليجي أو من خلال مشاركاتي في أوروبا وتحديدا في النمسا حيث بطولة «يوروفينالي للروتاكس ماكس» الدولية التي من خلالها حصلت على بطاقة تخولني للمنافسة من بطولة العالم للكارت وشهدت هذه البطولة مشاركة أكثر من 136 مشاركا وتم تقسيم المشاركين الى 4 مجموعات وكل مجموعه تتكون من 34 متسابقا وكان لنا نصيب في رفع الراية الكويتية وسط هذه المنافسة القوية حيث حصلت على المركز التاسع وعلى ضوء هذه النتيجة حصلت على بطاقة المشاركة في بطولة العالم.

واضاف مما لاشك فيه أنني اليوم أتمتع بمشاركة فاعلة في عدد من البطولات الأوروبية والمعتمدة أيضا من قبل الاتحاد الدولي للكارت

الـ CIK، من حيث اللوائح والقوانين فعلى سبيل المثال لا الحصر بطولة «واكسدورف» في ألمانيا وكذلك بطولة «X30» وبعض البطولات التي تقام في بريطانيا والنمسا التي تختلف اختلافا كليا عن طبعية المنافسة في الخليج من حيث ظروف المضمار وحجم المشاركين وخبرتهم رغم ذلك فإن بطولة الإمارات دائما ما تحمل المفاجأة على الصعيد الشخصي.

الشكر لنادي السيارات

وفي ختام تصريحه، تقدم البطل الواعد فهد الخالد بالشكر والتقدير لرئيس مجلس ادارة نادي السيارات والدراجات الآلية الشيخ أحمد الداود ولأعضاء مجلس ادارة النادي على ما يبذلونه من جهود مميزة في خدمة الشباب الكويتي من خلال تفعيل أكبر لرياضة الكارت وغيرها من الرياضات الميكانيكية مما أسهم وبشكل ملحوظ في رفع مستوى رياضة السيارات والدراجات في الكويت، كما ثمن دور الداود في توفير الدعم المادي والمعنوي مما كان له عظيم الأثر في نجاح مسيرتي الرياضية.