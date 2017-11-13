يشهد مضمار سباق الخيل بنادي الصيد والفروسية في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، الاجتماع الثاني لسباق الخيل لهذا الموسم، الذي قيد فيه 55 جوادا وفرسا، من مختلف الكلاسات، منها ١٩ جوادا وفرسا، مختلطا من النتاج المحلي من الدماء المصرية تتنافس على مسافة ١٢٠٠م، من اجل الفوز بكأس بيت العرب.

كما تتنافس تسعة جياد في الكلاس الثاني المخصص للتنافس على كأس المرحوم خالد يوسف المرزوق، احد المؤسسين والداعمين لرياضة الاباء والاجداد.

واشاد مديرعام السباق الشيخ عبدالله السلمان بورثة المرحوم خالد يوسف المرزوق، احد المؤسسين لرياضة الفروسية بالكويت، ومركز الجواد العربي (بيت العرب)، على الدعم المقدم لسباقات نادي الصيد والفروسية.

وشكر أصحاب الاسطبلات والملاك على تعاونهم التام مع اللجان العاملة بالنادي.