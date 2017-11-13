سجل اليوم وشارك في الماراثون السنوي الذي يدعم حملة #أصوات_لأجل_اللاجئين

في إطار العد التنازلي لإقامة ماراثون بنك الخليج 642، أقام البنك، بالتعاون مع «برو فيجن» للأحداث الرياضية، مؤتمرا صحافيا للإعلان عن إطلاق أكثر الفعاليات الرياضية إثارة في الكويت.

يبدأ الماراثون في تمام الساعة السابعة من صباح يوم السبت الموافق 18 نوفمبر 2017 في سوق شرق.

ويمكن للمشاركين من جميع المستويات سواء الرياضيين المحترفين أو المبتدئين وكذلك العائلات اختيار مسافات المشي أو العدو التي تناسبهم وتتضمن: سباق المشي للعائلات (مسافة 5 كيلومترات)، وسباق للعدائين (مسافة 10 كيلومترات)، وسباق نصف الماراثون للعدائين المحترفين (مسافة 21 كيلومترا) وأخيرا سباق الماراثون الكامل (مسافة 42 كيلومترا). يبدأ الماراثون وينتهي عند سوق شرق ويمر أمام العديد من المعالم البارزة في الكويت منها سوق المباركية، والمقر الرئيسي لبنك الخليج، والمسجد الكبير، وقصر السيف، ومجلس الأمة، وأبراج الكويت، ومعالم أخرى عديدة.

ويختار البنك سنويا جهة يتعاون معها في سبيل دعم قضية إنسانية مهمة، لذا يقوم بنك الخليج للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك لدعم حملة #أصوات_لأجل_اللاجئين، التي تهدف الى توصيل معاناة اللاجئين لجميع أنحاء العالم وتشجيع الجميع على ضم أصواتهم لدعم هذه القضية.

بهذه المناسبة، صرحت سلمى الحجاج مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج: «أيام قليلة تفصل بيننا وبين أحد أهم الفعاليات الرياضية المقامة في الكويت، سعداء جدا باستجابة المشاركين المشجعة حتى الآن، فقد شهد الماراثون نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين ونتطلع الى المزيد من النجاح هذا العام أيضا.

ويمثل ماراثون بنك الخليج 642 فعالية خاصة جدا بالنسبة لنا كبنك ويعكس مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه وطننا الحبيب. كلنا فخر واعتزاز بدعم الجهات الحكومية للماراثون وتعاونهم في سبيل إجراء الاستعدادات اللازمة، الأمر الذي يعكس أهميته بالنسبة للدولة ككل وسعداء بتعاوننا مرة أخرى مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدعم حملة #أصوات_لأجل_اللاجئين، سعيا وراء توفير الأمان للاجئين حول العالم».

وأضافت الحجاج قائلة: «يشجع ماراثون بنك الخليج 642 على اتباع نمط حياة صحي وممارسة الرياضة بأنواعها، الأمر الذي يشكل جزءا مهما من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي نتبناها كبنك، والتي تتضمن أيضا العمل على دعم المشاريع والأفكار الشبابية وريادة الأعمال، لذا نفتخر بتعاوننا مع «برو فيجن» لإدارة الأحداث الرياضية في سبيل إقامة الماراثون السنوي، فعندما جاء إلينا الفريق القائم على إدارة الشركة لطرح فكرة الماراثون كانت لديهم رؤية واضحة وتصميم على النجاح، لذا لم نتردد في إقامة هذه الشراكة التي أثمرت عنها فعالية رياضية وضعت الكويت على خريطة العالم الرياضية».

من جانبه، صرح أحمد الحزامي، الرئيس التنفيذي لشركة Pro-Vision لإدارة الفعاليات الرياضية قائلا: «نشكر بنك الخليج على الثقة التي منحوها لنا كشركة.

عندما بدأت مع شريكي أحمد الماجد العمل على تنظيم الفعاليات الرياضية تمنينا أن ننظم فعالية تكون من نوع خاص، والآن نشهد استجابة لماراثون بنك الخليج 642 فاقت توقعاتنا، وأصبح أول ماراثون كامل على الطريق في الكويت، تم خلاله اعتماد ثلاث فئات ذات المسافات الطويلة من قبل الجمعية الدولية لسباقات الماراثون، الأمر الذي يعني منافسته للماراثونات العالمية.

في العام الماضي، كانت المنافسات على أشدها، حيث شارك 100 جنسية مختلفة من جميع أنحاء العالم بما في ذلك الكويت، الولايات المتحدة وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي ونتوقع المزيد من المشاركات هذا العام.

ويسرنا أن نتقدم بالشكر لوزارة الداخلية، وبلدية الكويت، ومركز جابر الأحمد الثقافي، والهيئة العامة للرياضة، ووزارة الإعلام، وسوق شرق، وجميع من قدموا الرعاية لماراثون بنك الخليج 642».

وتأكيدا على دور القطاع الخاص في التوعية بالقضايا الإنسانية المهمة، لولوة التركيت، مساعد العلاقات الخارجية، مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة الكويت: «يسرني بالنيابة عن المفوضية التعبير عن عمق تقديرنا وامتناننا لبنك الخليج، الذي يدعم قضية اللاجئين للعام الثاني على التوالي، من خلال أحد أكبر الفعاليات الرياضية والاجتماعية في الكويت. يسرنا التعاون مع بنك الخليج، الأمر الذي يعكس تعاوننا المثمر مع القطاع الخاص بالكويت، والذي يشكل البنك أحد رواده».

إطلاق الحملة

وأضافت حمدان قائلة: «قمنا بإطلاق حملة #أصوات_لأجل_اللاجئين في عام 2015، وهي حملة إلكترونية تدعو العالم أجمع لتسجيل أسمائهم في قائمة عالمية تنادي بحق كل لاجئ في العيش بأمان وكرامة بغض النظر عن دينه أو جنسيته أو عرقه والمعاملة المتساوية والحماية وكذلك المساعدة على إعادة توطينهم.

وتسعى الحملة أيضا إلى جمع التوقيعات تعبيرا عن تضامن المشاركين المعنوي مع هؤلاء اللاجئين من خلال موقع الماراثون للحملة https://voices.unhcr.org/en/gulfbank، حيث يظهر هذا التضامن أن العالم يدرك معاناتهم ويدعمهم لمواجهة هذه التحديات».

دعم الفعاليات الرياضية

من جانبه، قال حامد الهزيم مدير إدارة الرياضة للجميع لدى الهيئة العامة للرياضة: «نسعى كهيئة نحو دعم كل الفعاليات الرياضية التي تفيد المجتمع وتعزز من أهمية ممارسة الرياضة بكل أنواعها، لذا نشكر بنك الخليج على هذه الفعالية المهمة التي يقدم من خلالها نموذجا راقيا للفعاليات الرياضية. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين».

راعٍ بلاتيني

بدوره، وكراع بلاتيني للماراثون، قال وليد الخشتي، المدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة زين الكويت: «تحرص زين على أن تكون شريكا رئيسيا في المبادرات والفعاليات التي تقدم قيمة مضافة للمجتمع، ونحن على ثقة من أن ماراثون بنك الخليج 642 الذي يعتبر إحدى أكبر الأنشطة الرياضية الصحية السنوية في الكويت سيقدم فرصة رائعة لنشر التوعية الإيجابية حول الصحة واللياقة والتغذية السليمة».

نفتخر بالمشاركة

بالنيابة عن الراعي البلاتيني للماراثون، شركة شفروليه الغانم، قال عبدالله مؤذن، المدير العام للمبيعات: «نفتخر بمشاركتنا في ماراثون بنك الخليج 642 للمرة الثانية، ونحن كشركة نحرص بشكل دائم على دعم المبادرات التي تهدف نحو التواصل مع المجتمع ككل، فالماراثون فعالية مهمة لا تستقطب الشباب فقط بل جميع أطياف المجتمع الكويتي، لذا فنحن سعداء كوننا جزءا منه».

لمعرفة المزيد حول ماراثون بنك الخليج 642 وللتسجيل في السباق يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للفعالية www.gulfbank642marathon.com أو متابعة حساب الماراثون على إنستغرام GulfBank642. كما وبإمكان الراغبين المشاركة ودعم حملة #أصوات_لأجل_اللاجئين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني voices.unhcr.org.

جدير بالذكر أن الرقم 642 يمثل عدد عضلات جسم الإنسان.