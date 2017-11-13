للمرة الأولى تتضمن فعالياتها منافسات لفئة مخصصة للسيدات

جوائز البطولة تقدر بـ 30 ألف دولار وبمشاركة 26 دولة

طاقم تحكيم احترافي من الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل يشرف على فعالياتها

تنظيم دورة تحكيمية للجيوجيتسو والمهتمين بهذه الرياضة يوم الخميس المقبل

تجدد مجموعة البابطين تعهدها بدعم بطولة الكويت الدولية للجيوجيتسو

التوجه العالمي يؤكد وليس في الكويت فقط على مدى الإقبال على هذه الرياضة

صالة التزلج التابعة لشركة المشروعات السياحية تحتضن البطولة سمير بوسعد

أعلن رئيس اللجنة التنفيذية لبطولة الكويت الدولية للجيوجيتسو الثانية عبد المحسن صالح البابطين، عن موعد انطلاق البطولة بنسختها الثانية يوم الجمعة المقبل في صالة التزلج التابعة لشركة المشروعات السياحية، برعاية الهيئة العامة للرياضة، وبرعاية اعلامية من «الأنباء»، وبشراكة استراتيجية مع بنك الخليج.

سعداء بالتنظيم

وقال البابطين في المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح امس، في قاعة الشامية القديمة في فندق فوربوينتس:«اننا سعداء لتنظيم بطولة الكويت الثانية للجيوجيتسو، حيث ستشمل في فعالياتها للمرة الاولى منافسات لفئة مخصصة للسيدات، وهذا ما كنا قد أعلن عنه في البطولة الاولى، باشراك العنصر النسائي في رياضة الجيوجيتسو، حيث سيشارك في البطولة 26 دولة لفئة العمومي رجال اقل من 30 سنة، وفئة «الماسترز» ومثلها للسيدات.

وحضر المؤتمر كل من: مدير عام التسويق في مجموعة البابطين مكرم خاطر، ومدير إدارة الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم، ومدير بإدارة العلاقات العامة في بنك الخليج محمد العتيبي، وعضو مجلس أمناء بطولة الكويت الدولية للجيوجيتسو ايفالدو ليما، ومدير ادارة التسويق والمبيعات في جريدة «الأنباء» فريد سلوم.ت

وجه عالمي

واضاف البابطين ان ذلك يؤكد التوجه العالمي وليس في الكويت فقط على مدى الاقبال على هذه الرياضة، لاسيما انه وفقا للاحصائيات الموجودة في الاقبال على الرياضات العالمية، فان الجيوجيتسو حلت في المركز الثاني عالميا بالنسبة للمشاركة بعد كرة القدم، وهذا مهم بالنسبة لنا، حيث نرى الاقبال على هذه الرياضة في الكويت، أمرا «يثلج الصدور».

وأوضح البابطين ان فعاليات البطولة ستتم إدارتها بطاقم تحكيمي احترافي، وهو نفس الطاقم الذي أدار منافسات البطولة الاولى بالكويت ومكون من حكام من الولايات المتحدة الاميركية والبرازيل حيث سيشرف على كل الفعاليات في هذه البطولة.

دورة تحكيمية

وكشف رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة انه سيتم تنظيم دورة تحكيمية للجيوجيتسو والمهتمين بهذه الرياضة وذلك يوم الخميس المقبل.

وحول جوائز البطولة، قال البابطين: انه تم رصد مبلغ 30 الف دولار توزع للفائزين بالفئة الرسمية «البدلة» لجميع الفئات والحزام الأسود، موضحا ان جدول البطولة سيكون في يوم الجمعة الساعة 9 صباحا، حيث تنطلق منافسات السيدات، وبنفس اليوم، الساعة 2 ظهرا تنطلق منافسات الرجال «عمومي»، على ان تختتم السبت الساعة الـ 4 عصرا.

خاطر: نجاح وإقبال

من جهته، قال مدير عام التسويق في مجموعة البابطين مكرم خاطر: انه للسنة الثانية على التوالي وبعد النجاح والإقبال الذي حققته البطولة الأولى السنة الماضية، تجدد مجموعة البابطين تعهدها بدعم بطولة الكويت الدولية للجيوجتسو، وذلك حرصا منها على دعم المجتمعات المحلية والشباب الكويتي.

واضاف، فمن خلال الرعاية البلاتينية لـ«رينو الكويت» و«توتال الكويت»، تترجم مجموعة البابطين أهدافها الاستراتيجية في بناء التوعية الصحية وتغيير السلوكيات الصحية في المجتمع.

وتابع: يجب علينا الاستمرار والإصرار في لعب دور محوري بدعم الفعاليات الرياضية في الكويت وتعزيز دور مجموعة البابطين كشركة رائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية.

العتيبي: نشكر البابطين

بدوره، قال مدير إدارة العلاقات العامة في بنك الخليج محمد العتيبي: نشكر البابطين لاستضافة هذا الحدث العالمي في الكويت، ونحن نؤكد على رعايتنا للبطولة للسنة الثانية على التوالي.

سلوم: المسؤولية الاجتماعية

من جانبه، أوضح مدير ادارة التسويق والمبيعات في جريدة «الأنباء» فريد سلوم، أنه في إطار رعاياتها الإعلامية، تضع «الأنباء» ضمن إستراتيجيتها في مجال المسؤولية الاجتماعية الشباب والرياضة على رأس قائمة أولوياتها، وهو ما يفسر وجودنا معكم في هذه المناسبة الهادفة «بطولة الكويت الدولية للجيوجيتسو» التي تتيح للشباب فرصة إظهار مواهبهم في مجال الفنون القتالية.

وقال: تستقطب هذه الرياضة أعدادا متزايدة من المشاركين والمهتمين نظرا لما تحمله من قيم، ويهمنا، كراع إعلامي للمناسبة، أن نساعد في تسليط الضوء عليها عبر «الأنباء» وخدماتها المتعددة.واضاف، كما يسعدنا التعاون مع اللجنة المنظمة للبطولة التي تضم كوكبة مميزة من أصحاب الكفاءة الذين يرتبط اسمهم بالنجاح والإنجاز.

وختم كلمته قائلا: نقدر لهم هذا الاهتمام والجهد من أجل خدمة المجتمع وتوعيته بأهمية الرياضة ودورها وتوفير الهوايات المفيدة للشباب في قضاء أوقات فراغهم، آملين لكم التوفيق، ولهذه الفعالية كامل النجاح.

الهزيم: نشر الوعي

أكد مدير إدارة الرياضة للجميع حامد الهزيم ان البطولة مهمة والهيئة العامة للرياضة تدعمها، وهي تلقى اهتمام مدير الهيئة العامة للرياضة بالانابة د.حمود فليطح، لما لها من دور في نشر الوعي في المجتمع، مبديا ثقته في اللجنة المنظمة للبطولة ومتمنيا لها النجاح.

ليما يرحب

رحب عضو مجلس أمناء بطولة الكويت الدولية للجيوجيتسو ايفالدو ليما، بالحضور ووجوده للعام الثاني في هذه البطولة القوية.