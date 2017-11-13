صرح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكــام خالـد الشمـري بـأن 11 حكما من الحكام الذين قرروا عدم استكمال إدارة منافسات الموسم الرياضي الماضي 2016-2017 قد تقدموا باعتذار إلى لجنة الحكام ومن ثم تم طي صفحة الازمة إلى غير رجعة وعودتهم لإدارة المنافسات مجددا.

وقال الشمري ان الحكام الـ 11 أعربوا عن تقديرهم واعتزازهم برئيس اللجنة الانتقالية الأسبق فواز الحساوي.

وشدد الشمري على ان الباب ما زال مفتوحا أمام بقية الحكام الذين لم يستكملوا إدارة منافسات الموسم الماضي، وذلك من خلال تقديم اعتذار على غرار الاعتذار الذي تقدم به الحكام الـ 11 اليوم.

وأشار الشمري إلى انه من المقرر ان يعقد مؤتمر صحافي ويقام حفل عشاء في السابعة من مساء غد الثلاثاء بمقر الاتحاد بحضور القائمين على لجنة الحكام والحكام المعتذرين والحكام الحاليين، وذلك لفتح صفحة جديدة بين جميع الحكام.