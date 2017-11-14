عبدالعزيز جاسم

قال مدير الفريق الأول لكرة القدم في اليرموك عبدالعزيز الفيلكاوي إن الفريق سيفتقر لخدمات مهند الأنصاري وعلي عبدالرسول أمام الفحيحيل في انطلاق مباريات الفريق الجمعة المقبل ببطولة كأس سمو ولي العهد، مشيرا إلى أن اللاعبين يجيدان اللعب في مركز الظهير الأيسر، إلا أننا على ثقة بأن الجهاز الفني قادر على إيجاد البديل المناسب في المباراة.



وأشار الفيلكاوي إلى أن مواجهة الفحيحيل دائما ما تكون صعبة، ورغم فوزنا عليه بدوري الدرجة الأولى، إلا أنه يعتبر المتصدر ولديه مجموعة مميزة من اللاعبين، كما أن لكل بطولة حساباتها، خصوصا وأن التعويض صعب في دوري المجموعات من دور واحد.