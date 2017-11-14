أحرز منتخب ناشئي للمبارزة على المركز الرابع في بطوله العالم للناشئين المقامة في روسيا، بعد تحقيقه انتصارين وخسارتين.



وتغلب منتخبنا المكون من: يوسف الشملان (مواليد 1998) ومحمد الفضلي (مواليد 2003) وعيسى طالب (مواليد 2002) على نظيره العراقي بنتيجة 45-44 في الدور ثمن النهائي، ثم فاز علي المنتخب الپولندي في الدور ربع النهائي بنتيجة 45-43، قبل أن يخسر أمام المنتخب الهنغاري في الدور نصف النهائي بنتيجة 35-45، ثم خسر كذلك أمام نظيره الياباني بنتيجة 45-43 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.



يذكر أن الثلاثي الشملان والفضلي وطالب شاركوا ضمن برنامج إعداد الموهوبين.