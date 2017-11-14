يعقوب العوضي

تتواصل منافسات دوري دمج اليد بإقامة مواجهتين ضمن إطار الجولة السادسة فيلتقي السالمية (١٠ نقاط) مع الفحيحيل (٣ نقاط) أما في المباراة الثانية فيتواجه الكويت (٨ نقاط) مع الجهراء (دون رصيد).

المواجهة الأولى تبدو مستحيلة على الورق بالنسبة للفحيحيل الذي يعاني من صعوبات في إغلاق دفاعه خاصة مع غياب نجمه المعتزل فهد ربيع.

ويقف مدرب الفريق نيكولاي ماركوفيتش في موقف صعب اذ يجد نفسه مجبرا على إيجاد حلول دفاعية تكفل له بناء هجوم مرتد أمام خصم يملك جميع مقومات الفوز ومدرب السالمية خالد الملا يقدم مباريات ذات طابع تكتيكي استثنائي فيقود خط ظهر السماوي لاعبه مهدي القلاف بالخبرة ويسانده راكان وبشار تقي إلى جانب عبداللطيف الدوسري في المقدمة وباقر خريبط وناصر بوخصرا ويقف خلفهم حارس المرمى علي صفر.

المهمة المستحيلة عنوان الجهراء أمام الكويت حامل اللقب، فعطفا على مستوى الجهراء فإن كفة الفوز تنصب أكثر لمصلحة الكويت.

فوز مستحق للقرين وفي الاطار نفسه، حقق القرين فوزا مستحقا على النصر بنتيجة 33-31 ورفع رصيده الى 11 نقطة متصدرا الترتيب العام مؤقتا، بينما يبقى النصر على رصيده السابق 3 نقاط.