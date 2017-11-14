يحيى حميدان

حقق كاظمة فوزا صعبا على حساب النصر بنتيجة 70-67 مساء أول من امس ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدور التمهيدي لبطولة دوري كرة السلة وذلك في صالة نادي الساحل، والتي شهدت تسجيل الكويت انتصارا كاسحا على اليرموك 87-35.

وفي مباراتين أخريين أقيمتا في صالة نادي الكويت، فاز الصليبخات بصعوبة على الشباب 68-67، والساحل على التضامن 65-58.

وجاء فوز «البرتقالي» على النصر بصعوبة بعد أن تأخر في الربع الأول 17-18 لصالح «العنابي»، إلا أن ضرب بقوة في الربع الثاني والذي كان حاسما في منحه نقطتي اللقاء بعد أن أنهاه بنتيجة 36-26 وسط ضياع دفاع النصر، وحافظ كاظمة على تقدمه في الربع الثالث 52-48، واكمل تفوقه حتى النهاية 70-67.

وبرز بشكل لافت من جانب «البرتقالي» لاعبه احمد البلوشي في تسجيل النقاط، لاسيما من خارج القوس، وكذلك زميليه عبدالعزيز مبارك ومحمد السيسي.

قاد اللقاء الحكام حافظ الحلبي ومدحت محمد ومحمد محمود.

وتصدر كاظمة ترتيب الفرق بعد أن رفع رصيده إلى 15 نقطة، وتقدم على الجهراء (14)، والقادسية (13)، والكويت والنصر (12)، والعربي (10)، واليرموك والساحل والصليبخات (9)، والشباب (8)، والتضامن (6) في المركز الحادي عشر والأخير.

وتبدو الفرق الخمسة الأولى قد ضمنت صعودها إلى الدوري الممتاز للتنافس على اللقب، فيما تتصارع بقية الفرق على البطاقة السادسة الأخيرة.