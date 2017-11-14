مبارك الخالدي

انفرد القادسية بصدارة دوري الشباب لتحت 19 سنة بفوزه العريض على فريق الفحيحيل 4-1 في ختام الجولة السابعة من المسابقة، وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأصفر إلى 21 نقطة، سجل للأصفر عبدالعزيز مروي هدفين ومثلهما لعبيد الرشيدي، وتوقف الكويت عن مطاردة المتصدر بعد أن خسر أمام الساحل 1-2 ليتجمد رصيده عند 18 نقطة ويتراجع إلى المركز الثالث، بينما ارتقى الفائز إلى المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

واستثمر النصر تعثر الأبيض ليقفز إلى المركز الثاني بعد فوزه الثمين على كاظمة 1-0 ليرتفع برصيده إلى 19 نقطة وتجمد رصيد الخاسر عن 9 نقاط في المركز السابع، وحافظ التضامن على تقدمه بعد فوزه المثير على الجهراء 3-2 ليرتفع رصيده إلى النقطة 16 في المركز الرابع وتجمد رصيد الخاسر عند 7 نقاط.

وقفز العربي إلى المركز السادس بعد فوزه الكبير على اليرموك 7-1 ليصبح رصيد الأخضر 12 نقطة، وبقي اليرامكة عند رصيدهم السابق 9 نقاط في المركز الثامن. وتمكن خيطان من الفوز على الشباب 4-1 كما فاز السالمية على الصليبخات بنتيجة 4-3.