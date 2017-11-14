انطلقت أول من أمس فعاليات دورتي تخريج الحكام الجدد وترقية حكام من درجة إلى درجة أخرى، بمركز عبدالله السالم لإعداد القادة بالخالدية، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام خالد الشمري ومسؤولي اللجنة، وعضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات د. حامد الشيباني، ومدير مركز إعداد القادة محمود أبل.

يشارك في دورة الحكام الجدد 37 حكما من بينهم 5 حكمات، والذين سيخضعون لمحاضرات نظرية في مركز عبدالله السالم لإعداد القادة من الساعة 5 إلى الساعة 7 مساء، إلى جانب 3 محاضرات يومية بملعب المرحوم عبدالرحمن البكر باتحاد الكرة.

فيما يشارك في دورة الترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية 10 حكام، ومن الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى 8 حكام.

يحاضر في الدورتين المحاضر الدولي والآسيوي حسين شعبان، والمحاضر الدولي والآسيوي وليد الشطي، والمحاضر د.أحمد فرج.

وعقد الشمري اجتماعا مع الحكام رحب خلاله بالحكام الجدد متمنيا للجميع التوفيق في مهمتهم.

وأكد الشمري أن اتحاد الكرة ولجنة الحكام سيقدمان كل الدعم لجميع الحكام دون استثناء، موضحا أن الحكام على مستوى العالم قد يصدر منهم قرارات تحكيمية صائبة أو خاطئة، لكن يتعين على هؤلاء الحكام أن لا تصدر عنهم أخطاء متعمدة.

وطالب الشمري الحكام بأن يكونوا قدوة لغيرهم سواء داخل أو خارج الملعب لكونهم أحد أهم عناصر اللعبة، على أن يكون ولاؤهم فقط للكويت واللعبة أولا وأخيرا، وليس لأشخاص أو أندية.