مبارك الخالدي

فتح الجهازان الإداري والفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي مطلع الأسبوع الجاري ملف اللاعبين المحترفين تمهيدا لاختيار من يرغب المدرب محمد إبراهيم في التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية.



وفرض رئيس جهاز الكرة جمال الكاظمي ونائبه خليل البلام والمدرب إبراهيم السرية على التحركات الخاصة في اختيار اللاعبين بعد تلقي عدد من العروض عبر وكلاء، ويضع الجهاز الفني عينه على لاعبين احدهما يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع وآخر كصانع ألعاب.

وأشار مصدر مقرب من الجهاز الإداري إلى أن الجميع متفق على حاجة الفريق إلى قلب للدفاع نظرا للإصابات التي طالت اكثر من لاعب، فضلا عن حاجة اللاعبين جمعة العنزي واحمد محمد إبراهيم إلى لاعب خبرة في نفس المركز.

وفي شأن متصل، يواصل الأخضر تدريباته استعدادا لمواجهة الصليبخات الجمعة في افتتاح مواجهات بطولة كأس ولي العهد، حيث قرر المدرب إبراهيم زيادة الحصص التدريبية للاعبين عبدالعزيز السليمي وعبدالله الشمالي والحارس سعود القناعي العائدين بعد غياب.