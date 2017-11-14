عاشور يثمن سرعة تجاوب الهيئة وتفاعلها مع الحدث



مبارك الخالدي

تعرض مجمع أحواض محمد الملا للألعاب المائية بالنادي العربي إلى شرخ في الخرسانة وكسور مختلفة الأمر الذي أدى إلى تسرب في المياه، وذلك بسبب الهزة الأرضية التي تعرضت لها البلاد ليل امس الأول بسبب الزلزال الذي ضرب المنطقة.

من جهته، قام مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.حمود فليطح بالاتصال مع القائمين على النادي والصالة، حيث أمر بعدم دخول الأفراد إلى الموقع حتى إشعار آخر، كما أوعز إلى الإدارة الهندسية التابعة للهيئة بتشكيل لجنة برئاسة نائب المدير العام لشؤون الإنشاءات والصيانة الشيخ حمود المبارك وعدد من المهندسين الذين قاموا صباح امس بالتوجه إلى الصالة وتفقد الأضرار الناجمة وتحديدها تمهيدا لوضع التقرير الكامل قبل الإيعاز إلى جهات الاختصاص لإجراء الإصلاحات المطلوبة.

من جانبه، ثمن نائب رئيس النادي عبدالعزيز عاشور سرعة تجاوب الهيئة وتفاعلها مع الحدث، وقال عقب الزيارة: نشكر الهيئة ممثلة بنائب المدير للإنشاءات والصيانة الشيخ حمود المبارك على تجاوبها السريع والحضور لمعاينة ومتابعة الأضرار الناجمة عن الهزة التي تعرضت لها البلاد ليل امس الأول.

وفي شأن متصل، وجهت الإدارة الهندسية التابعة للهيئة صباح امس كتبا إلى المكاتب الاستشارية المعنية لمراجعة كل أعمال وإنشاءات الهيئة القائمة، وذلك لإجراء المعاينات والفحص كإجراء احترازي.