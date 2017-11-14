تيم كندا توج بطلاً في الذكرى الـ 150 لتأسيس الاتحاد الكندي





شهدت صالة التزلج التابعة للمشروعات السياحية مواجهات نارية بين فرق ثلاثة لهوكي الجليد وهي: موسهيدرز، وتيم كندا، ومنتخبنا الوطني للرجال، حيث لعبت بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وذلك بمناسبة مرور 150 عاما على تأسيس الاتحاد الكندي وضمن استعدادات منتخبنا الوطني للاستحقاقات المقبلة وهي كاس آسيا وكأس العالم.

وجاءت النتائج كالتالي: فوز موسهيدز على الكويت 5-3، وفوز تيم كندا على موسهيدز 4-1، وأخيرا فوز الكويت على تيم كندا 4-1، وبذلك يفوز فريق تيم كندا بالكأس التذكارية بفارق الأهداف التي عليه.

وفي الختام سلمت السفيرة الكندية مارتين مورو، ورئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي الكأس للاعبي تيم كندا والميداليات التذكارية للفرق الثلاثة ونال منتخبنا الوطني مركز الوصيف.

وشارك في تسليم الميداليات نائب رئيس نادي الألعاب الشتوية خالد المطيري وأمين الصندوق أحمد العمران وأمين السر المساعد مبارك العماني، وسط حضور لاعبات منتخب الهوكي والأهالي وحضور أبناء الجالية الكندية في الكويت.

وأشاد العجمي باليوم الكندي الكويتي وبالمباريات التي لعبت وبحضور واهتمام السفارة الكندية وحضور السفيرة مورو، موجها لها الشكر والتحية وللجالية الكندية الكريمة وللتعاون المثمر بين البلدين في كل المجالات.

من جهتها، قالت مارتين مورو سفير كندا لدى الكويت في كلمة لها: «تتمتع كندا والكويت بأكثر من نصف قرن من العلاقات الثنائية القوية والمزدهرة. وأثناء إقامتي هنا أدركت تقديري البالغ لمدى تقاسم بلداننا في الكثير من القيم المشتركة، وهذا ينعكس ليس فقط في علاقاتنا الودية، بل في الرغبة الصادقة لتعزيز التعاون وتعزيز التجارة الثنائية والخبرات المشتركة في مختلف الميادين وزيادة وتطوير الروابط بين الناس. وما فاجأني وأسرني هو أننا نتقاسم أيضا شغفا مشتركا للرياضة الوطنية في كندا وهي الهوكي.

وأضافت: يعد عام 2017 عاما خاصا للكنديين لأننا نحتفل بالذكرى الـ 150 للاتحاد الكونفيدرالي في هذه الليلة (أول من امس)، نود أن نحتفل بهذا الإنجاز مع أصدقائنا في الكويت، عبر البناء على أسس الروابط بين الناس من خلال الرياضة وحبنا المشترك للهوكي.

وتابعت: هذه هي أول بطولة ودية للهوكي بين كندا والكويت، ونأمل أن يكون هناك المزيد في المستقبل، في الواقع، سنتطلع إلى المزيد من الفرص التعاون مع نادي الكويت للألعاب الشتوية.

وبهذه المناسبة، أود أن أتقدم بجزيل الشكر لنادي الكويت للألعاب الشتوية ورئيسه فهيد العجمي على مبادرتهم وجهودهم في تنظيم هذا الحدث واستضافتنا هنا في صالة التزلج. وأود أن أشكر أيضا جاسم الصراف، حارس مرمى منتخب الكويت الوطني للهوكي، وليس موسكاليوك، من فريق الموسهيدز الكندي لعمله في اللجنة المنظمة والجهود المبذولة لترتيب هذه البطولة.

وختمت مورا قائلة: «أخيرا، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ العجمي ومنتخب الكويت على الفوز بالمركز الأول في بطولة بانكوك المفتوحة لهوكي الجليد الأسبوع الماضي. وأشكركم على مشاركتنا هذا الاحتفال بـ Canada150 مع هذه البطولة».