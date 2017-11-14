حقّق اللاعب الدولي خالد العوضي أول ميدالية ذهبية في بطولة آسيا المفتوحة للتزلج على الماء (كيبل.بارك) والمقامة حاليا في تايوان وسط مشاركة دولية واسعة.

وقال اداري المنتخب خالد الدويسان في اتصال هاتفي مع «كونا» ان الانجاز الذي حققه المتسابق العوضي جاء نتيجة مواظبته على التمارين، اضافة الى دعم المسؤولين بالنادي البحري واهتمامهم بتطور هذه الرياضة «وايصالها الى أعلى المراتب».

واضاف ان الحظ لم يحالف المتسابق زين نقيب في مشاركته الأولى في هذه البطولة الاسيوية التي تقام بمشاركة نخبة من الابطال الدوليين أصحاب الخبرة والباع الطويل في هذه الرياضة المائية الممتعة.

واعرب عن الشكر للمسؤولين في كل من الهيئة العامة للرياضة وللنادي البحري على دعم مشاركة المنتخب في البطولة، مؤكدا حرص الفريق على استكمال الانجازات العالمية الكبيرة التي يحققها ابطال الكويت في مختلف الرياضات البحرية الرياضات البحرية.