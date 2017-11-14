ضمن فعاليات النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية، اختتمت على حلبة جابر الاحمد الدولية التابعة للنادي فعاليات بطولة تحدي القدرات للدراجات النارية (Motorcycle skill challenge التي ينظمها النادي وسط أجواء تنافسية كبيرة بين المتسابقين المشاركين ما أسهم في رفع مستوى البطولة بشكل لافت خلال البطولات السابقة حيث يسعى النادي الى تجمع الشباب الكويتي بجو آمن ضمن تطابق شروط الامن والسلامة مما يتيح لهم تفريغ طاقاتهم ومهاراتهم بشكل ايجابي بعيد عن المخاطر.

وقال الشيخ احمد الداود رئيس النادي ان البطولة قسمت الى ثلاث فئات هي: (كروز ـ وستاندرز ـ وسبورت) نظرا لكثرة الدراجات المشاركة لكل انواع الدراجات النارية من قبل الشباب من الجنسين حيث تعتمد البطولة على اظاهر قوة المهارة والتركيز لدى المتسابقين لجمع نقاط اكثر في الوقت المحدد للمتسابق داخل الحلبة دون اي «بلنتي» لكي لا يخصم من وقته.

اما عن نتائج السباق، فقد أسفرت المنافسات فئة ستاندرز عن تحقيق محمود صالح المركز الاول ويحيى الريس المركز الثاني واسامة الشاعر المركز الثالث، اما فئة كروز فقد حقق منذر علي المركز الاول وحقق هادي الامير المركز الاول في فئة سبورت.